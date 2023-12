»Das Rezept ist aus einem Spaß heraus entstanden. Ein Freund sagte: ›Ich habe so gern Schnitzelbrötchen gegessen. Das geht nicht mehr, seit ich Vegetarier bin.‹ Da wollte ich dem armen Kerl helfen. Wirkt auch gut gegen Silvesterkater.«

Schnitzelbrötchen aus Ei mit Apfelremoulade

Zubereitungszeit 50 Back/Gesamtzeit 2 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Schnitzelbrötchen

3 Eier Ei

100 ml Pflanzenöl Öl

3 geh. EL Mehl Mehl

100 g Semmelbrösel

2 Eiweiß Ei

4-8 Salatblätter (Kopf-oder Römersalatoder Lollo rosso) Salat

4 Brötchen Brötchen, Semmel Für die Remoulade

50 g Cornichons Cornichon

40 g Zwiebel (geschält Zwiebel

50 g Apfel (mit Schale) Apfel

20 Kapern

1 Prise Zucker

50 ml Gurkenwasser Gurkenwasser, Gurke

10 g Petersilie

250 g fertige Mayonnaise oder Mayonnaise selbst machen Mayonnaise

hierfür:

2 Eigelb (Zimmertemperatur) Ei

3 TL Senf (mittelscharf) Senf

2 EL Zitronensaft Zitrone, Zitronensaft

200 ml Pflanzenöl Öl

Salz, Pfeffer

Für die Schnitzel: Eier aufschlagen, in einer Tasse leicht verrühren. 1 EL Öl in einer mittelgroßen Pfanne erhitzen. Eier dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, Deckel auflegen. Eier bei geringer Hitze in 3–4 Minuten stocken lassen. Herausnehmen und vierteln. »Panierstraße« vorbereiten: Einen tiefen Teller mit Mehl, einen mit Semmelbröseln, einen mit 2 verquirlten Eiweißen befüllen. Eierviertel erst im Mehl wenden, dann durch das Eiweiß ziehen, danach in den Bröseln panieren. Übriges Öl in der Pfanne erhitzen, Schnitzel darin goldbraun backen. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

Um die Mayonnaise selbst zu machen: Eigelbe in ein hohes Gefäß geben. Senf, Zitronensaft und eine Prise Salz dazugeben. Alles mit dem Zauberstab durch-mixen, dann das Öl in einem dünnen Faden sehr langsam eingießen, bis eine dicke Creme entstanden ist. Diese – oder die gekaufte Mayonnaise – in ein Gefäß geben. Cornichons, Zwiebel und Apfel fein würfeln, Kapern hacken, alles unter die Mayonnaise heben. Eine Prise Zucker dazugeben, mit Gurkenwasser geschmeidig rühren. Petersilie fein schneiden (mit Stielen), mit Pfeffer (4–5 Umdrehungen aus der Mühle) würzen. Remoulade eine Stunde kalt stellen (oder am Vortag zubereiten), der Geschmack verbindet sich so besser.

Salatblätter waschen, trocknen. Brötchen aufschneiden, Schnittflächen mit Remoulade bestreichen. Jeweils mit Salat und Eierschnitzeln belegen, obere Brötchenhälften auflegen. Übrig gebliebene Remoulade passt hervorragend zu Backfisch, Bratkartoffeln, kaltem Braten und hart gekochten Eiern.