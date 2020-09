Die vergiftete Hochzeit

»Meine engsten Freundinnen und ich sind Gäste einer Hochzeit, zu der auch mein Exfreund eingeladen ist. Er schlug mich, ich war jahrelang in Therapie. Braut und Bräutigam hielten Kontakt zu ihm, meine einst enge Freundschaft zur Braut ist deshalb distanziert. Sie war damals die Erste, bei der ich Hilfe suchte. Ihr Verrat schmerzt nach wie vor, von ihr wusste er auch, wo ich nach der Trennung hinzog, wo ich mir dann von ihm verfolgt vorkam. Ich kann in Anwesenheit meines Ex nicht ausgelassen feiern. Das habe ich der Braut gesagt. Antwort: Schweigen. Soll ich dennoch hin?« Anonym

Es gab mal eine Folge der Serie Seinfeld, in der ans Licht kam, dass Georges Vater Frank Costanza, gespielt von Jerry Stiller, im wahren Leben der Vater von Ben Stiller (Jerry starb im Mai), ein Gegenfest zu Weihnachten erfunden hatte, weil er die religiösen und kommerziellen Aspekte daran so hasste. Er nannte es Festivus, mit dem Slogan: »A Festivus for the rest of us« (ein Feiertag für alle anderen von uns). Popkulturell versierte Menschen wissen, dass beim Festivus anstelle eines Baumes eine Aluminiumstange aufgestellt wird, ungeschmückt, und dass der Vater vor dem Abendessen bekannt gibt, wer ihn im vergangenen Jahr womit enttäuscht hat (dieser Programmpunkt heißt »Airing of Grievances«, seinem Unmut Luft machen), und nach dem Essen gibt es noch die »Feats of Strength«, die Heldentaten der Stärke, bei der ein vom Vater auserkorener Anwesender mit ihm Kräfte messen muss. Der Festivus gilt als bekanntester erfundener Feiertag zumindest der USA, es gibt viele Einträge im Internet darüber und sogar ein Buch des Drehbuchautors, der diese Seinfeld-Episode schrieb, die auf eine wirkliche Tradition seiner Familie zurückgeht. Es soll Menschen geben, die den Festivus tatsächlich begehen, traditionell am 23. Dezember.

Ich möchte Ihnen vorschlagen, etwas Ähnliches zu machen: Erfinden Sie ein Gegenfest, das Sie am Tag dieser Hochzeit feiern. Falls niemand kann, feiern Sie allein. Das sind nicht immer die schlechtesten Feste. Den Namen denken Sie sich aus. Der Slogan könnte in folgende Richtung gehen: Endlich bin ich die falsche Freundin los. Die scheint sich nämlich nicht sonderlich für Sie zu interessieren. Für Ihren gewalttätigen Exfreund schon eher. Pfeifen Sie auf ihre Hochzeit. Es wird lustigere Feste für Sie geben. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, man muss wirklich nicht an welchen hängen, die einem nicht guttun.