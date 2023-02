Zu schön, um rauszugehen

Das »Mari Pop« im Zillertal ist eines dieser schicken Hotels. Als Markus Rist das Hotel seiner Eltern übernahm, ließ er den einst zünftigen Tiroler Gasthof bis auf die Grundmauern entkernen und als Design-Hotel wieder aufbauen, mit Holzmöbeln, Panoramafenstern, pastelligen Fliesen und Kunst. Trotzdem kann sich die Elternmimik hier ganz schnell entspannen: Kinder gehören hier dazu, auch singend und jauchzend. Markus Rist hat schließlich selbst welche.

Foto: Martin Kaufmann

Es gibt ein großes Spielzimmer, hin und wieder mit Programm, Kinderbademäntel und allerlei Schwimmzubehör für die zwei beheizten Pools. Das mitreisende, sonst sehr schüchterne Kind fühlt sich so wohl, dass es regelmäßig die Popcornmaschine neben der Bar leert und allein auf Entdeckungs­tour geht. Und so nehmen die Eltern tatsächlich auf den Poolsofas und im Saunahäuschen Platz.

Nach drei Tagen stellen sie fest: Sie haben das Hotel noch nicht verlassen. Das Motto des »Mari Pop« lautet »Stay forever«, was etwas albern ist, denn das Prinzip Urlaub funktioniert ja so gut, weil es endlich ist. Aber in diesem Moment möchte man tatsächlich für immer bleiben. Und die Berge kann man auch durch die Fenster sehen.

Marie Pop Hotel Zittertal

Großriedstraße 16o

6273 Ried im Zittertal

Tel. 0043/5283/22 50

DZ inkl. Frühstück ab 228 Euro/Nacht.