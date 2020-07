Spielpraxis

Besitz und Inbetriebnahme eines Kleinkindes bescheren uns viele interessante Erkenntnisse. Zum Beispiel lernt man die eigene häusliche Umgebung neu kennen. Nicht nur, weil sie sich als ein stilvoller Mix aus möglichen Baby-Todesfallen herausstellt, sondern auch, weil kleine Kinder in Alltagsdesigns etwas erkennen, das dem erwachsenen Blick abhandengekommen ist: den Unterhaltungswert. Was für brauchbare Dreschflegel Kleiderbügel abgeben, wie gut sich leere Bierflaschen zum Musizieren eignen oder wie effektvoll sich Taschenbücher zerfetzen und zerstreuen lassen – all das hatte man ja ganz vergessen. Beliebt sind auch Schuhe und darunter vor allem solche, die Gäste beim Betreten der Wohnung abgestellt haben. Ein delikates Objekt der Spielfreude – nicht jeder Gast bleibt locker beim Anblick von Milchzähnen, die an seinen Fersenkappen nagen. Aber auch das gehört zu den elterlichen Erkenntnissen: Alles egal, Hauptsache, das Kind ist wieder fünf Minuten lang beschäftigt!