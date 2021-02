Dauerrauschen

Aus Gewohnheit bedauert man das Verschwinden alter Sachen meistens mehr, als man sich über das Erscheinen neuer Dinge freut (neue Handtaschen ausgenommen). Das ist ein nostalgischer Reflex, den Coverbands und Hersteller von Retro-Kühlschränken zu nutzen wissen. Manche Dinge verschwinden aber, ohne dass man sie vermisst. Das Wort »Faserpelz« etwa, das in Gebrauch war, bevor man Fleece dazu sagte. Und das weiße Rauschen der Röhrenfernseher, das anzeigte, dass Papa an der Antenne ruckeln muss. Oder dass jemand in Mainz an der Antenne ruckeln muss. Dieser TV-Schnee ist mit den analogen Apparaten ausgestorben, was nicht heißt, dass man nicht mehr an irgendwas ruckeln müsste. Im Gegenteil, es wird noch viel mehr geruckelt, an WLAN-Routern, Druckerpatronen und generell an Geräten, die sich mit Bluetooth verbinden sollen. Ruckeln ist unvergänglich. Und das Störrauschen auch, denn online kann man es sich immer noch anschauen und sogar runterladen – als Beruhigungsgeräusch für Nostalgiker.