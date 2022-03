Ihre Botschaft an alle Russinnen und ­Russen?

Geboren: 26. Juni 1982 in Kiew (Olena), 28. Januar 1981 in Sankt Petersburg (Evgeny)

Beruf: Versicherungsvertreterin und IT-Spezialist

Ausbildung: Studium der Gesundheitswirtschaft (Olena), Informatikstudium und Promotion (Evgeny)

Status: Völkerverbindend

Am 24. Februar um vier Uhr morgens klingelt Olena Rachinskiys Telefon. Es ist ihre Tante aus Kiew, aber Olena geht nicht ran, sie ist zu verschlafen. Als sie zwei Stunden später aufsteht, hat sie mehrere Nachrichten auf dem Handy, alle von russischen Freunden. »Entschuldigung!«, schreibt einer, ein anderer: »Es tut mir so leid!« Sie macht den Fernseher an und begreift: Es ist Krieg. Ihre Heimat, die Ukraine, wird von russischen Truppen angegriffen, Menschen flüchten, Menschen sterben. Olena und Evgeny Rachinskiy sind in Sicherheit, gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn leben sie in der Nähe von München, wo sie mit 19 ein Jahr als Au-pair-Mädchen verbracht und er bei Siemens als Werksstudent promoviert hat – aber ihre Welt steht Kopf: Er ist Russe, sie ist Ukrainerin, und sie lieben einander, während ihre Landsleute aufeinander schießen. Seit zwei Wochen gehen sie nicht zur Arbeit, sondern demonstrieren, sitzen vor dem Fernseher, unterstützen ihre Verwandten und Freunde auf der Flucht, die ersten sind schon bei ihnen angekommen, weitere hingen an der polnischen Grenze fest, bis Evgeny sie mit dem Auto abgeholt hat. »Am Morgen des 24. Februar habe ich meinem Sohn noch ein Pausenbrot gemacht und ihn zur Schule gebracht«, sagt Olena Rachinskiy, »aber als er weg war, habe ich nur noch geweint.«