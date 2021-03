Knuspriges Gemüse

Zubereitungszeit 35 Back/Gesamtzeit Schwierigkeit Rezept-Typ:

»Der Rucola-­Ei-Mix gibt den Laibchen eine schöne Farbe. Die Walnüsse unterstützen den nussigen Rucola-Geschmack. Ein Gericht, das sowohl als eigenständige Mahlzeit als auch als ­Beilage passt.«

Knusprige Kartoffel-Rucola-Laibchen

Zutaten: Für 4 Personen 500 g grobes Meersalz Meersalz

400 g Kartoffeln (mehligkochend) Kartoffel

1 Karotte

1 Gelbe Rübe Karotte, Rübe, Gelbe Rübe

Salz

1 kleiner Blumenkohl Blumenkohl

30 g Rosenkohl

4 EL Walnussöl

Pfeffer

geriebene Muskatnuss Muskatnuss

Zucker 1 Kopf Brokkoli

15 g Bio-Rucola Rucola

1 Ei

1 Eigelb Ei

25 g gehackte Walnüsse Walnuss

25 g geriebener Parmesan Parmesan

80 g Mehl

250 g Panko

50 g Butterschmalz

250 g Sauerrahm

½ Bio-Limette Limette

Meersalz auf Backblech verteilen. Darauf Alufolie auslegen, in die Folie mit einer Gabel kleine Löcher stechen. Kartoffeln auf der Folie verteilen, im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen ca. 1 Stunde garen. Geschälte und mit Gemüseraffel geriebene Karotte sowie Gelbe Rübe in eine Schüssel geben, leicht salzen. Blumenkohl in ganz kleine Röschen teilen, den Strunk in 0,5 cm große Stücke schneiden, beides in gesalzenem Wasser 8 Minuten kochen, abgießen, in die Schüssel zum Karotten-Rüben-Mix geben. Einzelne Rosenkohlblätter in 2 EL Walnussöl braten, mit Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken.

Brokkoli in Röschen teilen. Strunk ebenso in 0,5 cm große Würfel schneiden, beides in kochendem Salzwasser 5 Minuten blanchieren, in eine Schüssel mit kaltem Wasser geben. Brokkoli herausnehmen, abtropfen lassen. Brokkoli­würfel zum übrigen Gemüse geben, Brokkoli­röschen beiseitestellen. Rucola kleiner schneiden, mit dem Ei mixen, bis es eine grüne Farbe bekommt.

Gegarte Kartoffeln aus dem Ofen nehmen. Ofen auf 175 Grad zurückschalten. Meersalz in einer Vorratsdose aufheben (kann man öfter verwenden). Kartoffeln aufschneiden, das Innere mit einem Löffel herauslösen, durch die Kartoffelpresse drücken und zum Gemüse in die Schüssel geben. Alles mit Rucola-Ei, Eigelb, gehackten Walnüssen, Parmesan und Mehl gut vermischen, mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Aus der Masse Laibchen formen, in Panko-Bröseln wenden, dabei leicht an­drücken. Laibchen im Butterschmalz goldbraun braten, dann im Ofen in 15 Minuten fertig backen.

Brokkoliröschen in 2 EL Walnussöl anbraten, mit Salz, Pfeffer, Muskat und 1 Prise Zucker abschmecken. Sauerrahm mit Salz, Pfeffer, Saft und abgeriebener ­Schale von einer halben Limette verrühren. Laibchen mit Brokkoli und Dip anrichten.