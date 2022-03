Wie isst man richtig mit Stäbchen?

Xian Heinrich stellt auf ihrem Youtube-Kanal »Yamyamfoods« mit mehr als 180.000 Abonnenten Rezepte aus verschiedenen Ländern Asiens vor. Die in China geborene Youtuberin hat außerdem das Buch Yamyamfoods – Einfach asiatisch kochen veröffentlicht:



»Wenn Freunde mir die Stäbchen-Frage stellen, empfehle ich ihnen dieses Video auf meinem Youtube-Kanal. Dort zeige ich, wie ich es gelernt habe: Zuerst klemmt man ein Stäbchen zwischen die Hautfalte neben dem Daumen und fixiert es mit dem Ringfinger. Dieses (von der Seite aus betrachtet) untere Stäbchen bleibt unbeweglich. Das zweite Stäbchen wird mit der Spitze des Zeige- und Mittelfingers gehalten – ähnlich wie ein Stift – und zusätzlich mit dem Daumen stabilisiert. Mit dem beweglichen oberen Stäbchen lässt sich so alles Mögliche auflesen, selbst einzelne Reiskörner.



Manche halten das bewegliche Stäbchen auch zwischen Daumen und Zeigefinger oder zwischen Zeige- und Mittelfinger, das ist auch kein Drama. Der richtige Griff erfordert Übung, umso mehr, wenn man sich zuerst an einen anderen angewöhnt hat. Selbst mein Mann ist seine ursprünglich gelernte Stäbchenhaltung nicht losgeworden. Falls Sie einmal nach China reisen sollten, brauchen Sie sich aber keine Sorgen zu machen, deshalb schief angeschaut zu werden – als Tourist haben Sie automatisch einen Bonus und bekommen Anerkennung, wenn Sie überhaupt mit Stäbchen essen.



Anfängern empfehle ich, mit Holzstäbchen zu üben, die sind griffiger als Metallstäbchen, die zum Beispiel in Korea üblich sind. Chinesische Stäbchen sind in der Regel etwas dicker und länger als japanische. Für Kinder gibt es übrigens spezielle, etwas kürzere Trainingsstäbchen, die am oberen Ende von Tierfiguren zusammengehalten werden und Silikonringe für die Finger haben. Damit können sie von kleinauf üben, wie die Kinder in Asien.«