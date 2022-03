Muss ich meine Kinder immer einladen?

»Hin und wieder gehe ich mit meinen erwachsenen ­Kindern spontan was essen. Die Rechnung ist bei drei Erwachsenen nicht klein. Bisher habe ich als Mutter – ich war alleinerziehend – immer bezahlt. Mittlerweile verdienen meine Kinder mehr als ich. Trotzdem zahle ich, da keiner anbietet, dazu beizutragen, und ich es mir leisten kann. Allerdings finde ich, dass wir auch zusammenlegen könnten.« Anonym

Das klingt, als ob Sie und Ihre Kinder eher ein freundliches Bekanntenverhältnis miteinander hätten. Sie könnten Kollegen sein. Menschen, die sich gut leiden können, sich aber nicht allzu nahestehen. Da trifft man sich hin und wieder zum Essen, und hinterher greift sich ­immer der- oder dieselbe die Quittung, und das nervt die anderen, aber niemand spricht es je an, weil man sich so gut ja auch wieder nicht kennt und um Himmels willen niemand brüskiert werden soll. So ist das bei Ihnen natürlich nicht, aber Sie verstehen schon, was ich meine, oder?

Denn, pardon, eine Frage drängt sich schon ziemlich auf: Warum sprechen Sie es nicht einfach an? Das ist doch überhaupt kein Drama. Zwei erwachsene Kinder, die Sie allein großgezogen haben und die ­beide mittlerweile Geld verdienen, werden es doch wohl verkraften, wenn ihre Mutter den Spieß einmal umdreht und sich ein­laden lässt oder zumindest nicht automatisch für alle zahlt. Anscheinend kommen sie nicht von allein drauf, was absolut für Sie spricht. Möglicherweise haben Sie die beiden großzügig verwöhnt oder ihnen liebevoll vorgemacht, Sie seien so eine Art weiblicher Dagobert Duck, um den man sich finanziell niemals Sorgen machen muss, überhaupt ums Wohlergehen der ganzen Familie nicht. Es klingt jedenfalls, als seien Sie den beiden eine tolle Mutter gewesen (und Sie sind es immer noch). Aber wie man es auch dreht und wendet, es bleibt überhaupt kein Problem, es an­zusprechen. Ganz normaler Tonfall, eventuell leicht ins Spielerische tendierend, zu sagen kurz bevor man die Rechnung ­bestellt: »Wollt ihr mich nicht mal ein­laden?« Zum Üben tut es auch erst mal ein fröhliches: »So, heute legen wir mal zu­sammen.« Hoffentlich gehen Sie bald ­wieder zusammen essen und können es ausprobieren. Schreiben Sie gerne wieder und berichten, wie es ankam.