Ein Bett im Olivenhain

Mit ihrem Mann Franco hat Rosella Boeri 25 Jahre lang Olivenöl hergestellt. Das Öl ist preisgekrönt, abgefüllt nach unterschiedlichen Höhenlagen der Olivenbäume. Badalucco ist 15 Kilometer vom Meer entfernt, und die Olivenhaine liegen auf bis zu 500 Meter Höhe, da ist der Salzgehalt in der Luft geringer, und da soll die Qualität der Taggiasca-Olive am höchsten sein. Boeri flog mit ihrem Mann für Verkostungen bis nach Tokio und New York, sie hat für ihn den Schreibkram erledigt und vieles mehr, dann hat sie den Job gekündigt.

Vor acht Jahren hat Rosella Boeri ihr Agriturismo eröffnet. Auf dem Kühlschrank der großen Zimmer steht das Olivenöl ihres Mannes. Man kann auch selbst gebrautes Olivenbier des Sohnes Dario bestellen. Er experimentiert derzeit mit Gin aus Oliven. Auf den Gartenterrassen oberhalb des alten Steinhauses wachsen Olivenbäume, unterhalb des Hauses steht Franco Boeris Olivenölmuseum mit der Olivenpresse seines Urgroßvaters. Wenn man durch den Bergort läuft, riecht es nach Oliven, weil viele der 1000 Einwohner gesäuberte Olivenkerne verheizen. Oliven auf der Focaccia und im besten Lokal des Orts, dem »Cian de Bia’«, wo ein Rentnerpaar jeden Tag das gleiche zehngängige Menü serviert.

Durch den Bergort fließt ein Fluss, in dem man gut baden kann. Der Hotel-Pool ist ruhiger.

Den Oliven entkommt man nicht in Badalucco. Nur das Spa im »L’Adagio« ist olivenfreie Zone. Franzosen kommen im Winter über die nahe Grenze für ein Wellness-Wochenende. Manchmal flüchtet Rosella Boeri selbst eine Nacht zum Entspannen in ihr Hotel.

Agriturismo L’Adagio

Regione Roglietto 15

18010 Badalucco

Tel. 0039/335/722 63 09

DZ ab 90 Euro