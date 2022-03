Wie ein Bett im Kornfeld

Die Fernsehserie Friends hat auch die großen Fragen des Lebens gestellt. Wie in der Szene, in der Joey zu einer Frau sagt: »Sie haben keinen Fernseher? Auf was sind denn dann all Ihre Möbel aus­gerichtet?!« Als die Serie in den Neunziger- und Nullerjahren lief, bedeutete Wohnzimmer schließlich: riesige Couchlandschaft mit riesigem, davor thronendem Fernseher. Und in vielen Wohnungen bedeutet es das immer noch. Als ich zum ersten Mal in diese Ferienwohnung ging, musste ich sofort an das Zitat von Joey denken. Statt vor einem riesigen Fernseher steht die Couch hier nämlich vor einer komplett verglasten Wand mit Blick auf sattgrüne Wiese und Berge. Ich kann mir keinen schöneren Bezugspunkt für die Ausrichtung von Möbeln vorstellen. Überhaupt ist alles in dieser Ferienwohnung warm und schön. Die dicken Wände aus Sichtbeton fühlen sich schützend an, wie die Wände einer Höhle. Zwei Schlafzimmer sind wie kleine Kojen gestaltet, die Betten so aufgebockt, dass sie genau auf Höhe der Wiese liegen und man mit dem Anblick von Blumen aufwacht. Gleichzeitig geborgen und in der Natur.

Das Gefühl bleibt den ganzen Tag. Als ich abends auf dem Sofa saß und das Licht im Wohnzimmer ausschaltete, sah ich Sterne. Morgens beim Kaffeetrinken Raureif auf der Wiese. Später wieder dieses satte Grün, als ich dann auch das große Fenster aufschob, um der Natur noch näher zu sein. Niemand braucht hier einen Fernseher.

Ferienwohnung »Bleibe«

Lindachtal 9

82433 Bad Kohlgrub, Tel. 08845/757 54 68

Wohnung ab 105 Euro Grundpreis.