Einmal Leuchtturmwärter sein

Mick Daly fuhr acht Jahre lang mit der australischen Marine zur See, bevor es ihn der Liebe wegen nach Schweden verschlug. Südschweden, Skåne, die Provinz, in der auch Malmö und Ystad liegen, ­Wallander-Land, man kennt es aus den Romanen Henning Mankells und ihren Verfilmungen. Mick arbeitete die ersten Jahre als Ingenieur für ein Mobil­telefonunternehmen, verdiente viel Geld, wie er sagt, entschied sich dann, nicht mehr etwas zu machen, was ihm egal ist, arbeitete in einer Brauerei und dann im Weinbau (ja, es gibt Solaris-, Rondo- und Pinottrauben in Südschweden, leichte, trockene Weine). Und seit zwei Jahren führt er das kleine Hostel am südlichsten Leuchtturm an Schwedens Küste, nebenbei ist er auch Leuchtturmwärter.

Das Frühstück mit frisch gepresstem Ingwersaft und selbst gemachter Marmelade kommt im Picknickkorb, damit man sich runter ans Meer setzen kann oder hoch in den Leuchtturm. 140 Jahre ist der Turm aus Eisen alt. Die elf Zimmer in zwei Gebäuden renoviert Mick Daly nach und nach, mit einem Modellsegelschiff auf dem Fensterbrett kommt man sich wie in einer Kajüte vor. Nächstes Frühjahr eröffnet Mick ein Res­taurant im Nebengebäude, dann sind seine Gäste endlich nicht mehr auf die fragwürdige Pizzeria im Dorf angewiesen. In einer Gemeinschaftsküche darf man selbst kochen, dort kann man auf ausgelagerte Hochzeitsgäste oder Schauspieler treffen, die für eine Sommertheateraufführung am benachbarten Bauernhof anreisen. Ist sonst wenig los rundum. Wie großartig.

Smygehuk Lighthouse Hostel

Smyge Fyrväg 194

23178 Smygehamn, Schweden

Tel. 0046/73/544 93 02

DZ ab 60 Euro/Nacht ohne Frühstück