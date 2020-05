Wer verzichtet, muss sich auch belohnen

Es ist viel von Verzicht die Rede in diesen Wochen und viel zu wenig von Belohnung. Dabei fällt einem das Verzichten bekanntlich leichter, wenn man weiß, was am Ende dafür rausspringt. Man sollte sich jetzt also mal eine genüssliche Lebenswertliste schreiben. Darauf sollen all die schönen Sachen stehen, die man sich gönnen wird, sobald die Normalität aus ihrem Sabbatical zurück ist. Man muss ja nicht gleich eine Kreuzfahrtreise buchen, aber ein superbes Comeback-Outfit für den ersten Tag danach darf unbedingt bereitliegen. Mit etwas Optimismus herrschen dann noch (oder wieder?) sommerliche Temperaturen, und die ganze Welt wird ein paar Wochen lang die Großartigkeit des freien Lebens feiern. Dazu zieht man nicht irgendwas an, da kann man richtig auf die Pauke hauen! Wohl dem also, der vor­bereitet ist und für diesen ersten Tag des alten Lebens schon mal die Champagnergläser und abgefahrene Sandalen ­bereitstehen hat. Grün wie die Hoffnung, das würde gut passen.