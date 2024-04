Die neue Vaterfigur

»Das Jungbrunnen-Geheimnis von Lenny KraFITz!«, titelte die Bild diese Woche, worauf man natürlich sofort alles stehen und liegen ließ, um mehr zu erfahren. Der Mann ist schließlich fast 60, hat sich die letzten 30 Jahre aber kaum verändert. Kravitz ist fast noch fitter und sixpackiger, als er es zu »Are you gonna go my way«-Zeiten schon war. Als der Sänger kürzlich einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam, witzelte seine Tochter Zoë Kravitz, sie habe über die Jahre viele Einblicke in das Leben ihres Vaters bekommen – vor allem durch seine offenen und durchsichtigen Hemden. Als Kind sei ihr das hoffnungslos peinlich gewesen, jetzt respektiere sie diese Vorliebe. »Die Beziehung zu deinem Netzhemd ist wahrscheinlich deine längste überhaupt«, sagte die Schauspielerin. »Und sie funktioniert.«

Entsprechend gespannt war man also, welches Jungbrunnen-Geheimnis da jetzt gelüftet werden würde. Martial Arts? Eine Eiskammer wie bei Ronaldo? Nie vor Mitternacht essen? Intervall-Headbanging mit Dreadlocks? Auf Instagram postete Kravitz gerade ein Video beim Training auf der Hantelbank, bei dem er allen Ernstes seine übliche Lederhose und ein Netzhemd trug. Rock 'n Roll, Alter! Vielleicht liegt darin ja der Trick, weil man in Leder und Polyester so unerhört schwitzt, dass dabei doppelt so viele Kalorien verbrannt und die Muskeln noch knackiger werden. Genial. Was die Geruchsentwicklung angeht, ist man noch unsicher, aber rein optisch würden Menschen in Fitnessstudios natürlich so viel lässiger aussehen als mit all den quietschbunten Hightech-Fasern.

Die Auflösung war dann leider nicht ganz so ausgefallen wie erwartet. Der 59-Jährige trainiert fünf bis sechsmal die Woche, hält sich mit Kraft- und Ausdauersport fit. Er joggt am Morgen, stemmt tagsüber Gewichte und joggt kurz vor dem Schlafengehen noch mal eine Runde. In einem Interview mit Men’s Health verriet Kravitz außerdem, dass er immer ein Springseil dabei habe und an seinem Zweitwohnsitz, der Bahamas-Insel Eleuthera, am liebsten auf einer seitlich aus dem Boden ragenden Kokospalme als Hantelbank trainiere. Kurzum: Der Mann macht den ganzen Tag eigentlich nichts anderes als seinen Körper zu stählen, was erklärt, warum die letzten Jahre so wenig neue Musik von ihm zu hören war. Immerhin erscheint diesen Mai mal wieder ein neues Album.

Kravitz ist längst nicht der einzige Workoutaholic. Auch andere Väter in seinem Alter wie Ben Affleck oder Jeff Bezos haben ganz offensichtlich beschlossen, dass der sympathische »Dad Bod« der letzten Jahre – leichter Bauchansatz, okaye Restfigur – nur etwas für Männer ist, die allmählich die Kontrolle über ihr Bindegewebe verlieren. Sie hingegen haben ja weiterhin alles im Griff: Karriere, neues Liebesleben, Gesundheit, jede einzelne Muskelfaser, und strotzen nur so vor Tatendrang. Da in die anderen Bereiche nicht so gern Einblick gewährt wird, soll der trainierte Körper stellvertretend für den Gesamteindruck herhalten. Den »Dad Bod« trägt man jetzt stählern.

Deshalb all die offenen Hemden, Poser-Bilder mit freiem Oberkörper auf der Yacht und Badezimmer-Selfies mit Waschbrettbauch, die Ehefrauen wie Jennifer Lopez dann zum Vatertag stolz auf Instagram teilen. Die Vatis von heute trinken Protein-Shake und ernähren sich wie Kravitz vorzugsweise vegan. Selbst Affleck wurde schon länger nicht mehr bei Dunkin Donuts gesichtet. Ist ja auch schwer, heutzutage noch in Würde zu altern, wo die Longevity-Forschung täglich neue Faktoren für ein langes Leben hervorbringt.

Kravitz‘ Fitness-Mantra lautet übrigens: »Meine beste Form liegt niemals hinter, sondern immer vor mir.« Klingt im ersten Moment total gut und motivierend. Auf seinem Waschbrettbauch ließen sich am Bahamas-Strand wahrscheinlich reihenweise Kokosnüsse knacken – noch. Denn laut aktuellen Studien kann die Muskelmasse mit regelmäßigem Krafttraining im Idealfall bis ins Alter von 60 Jahren aufrechterhalten werden, danach folgt meist jedoch ein rapider Leistungsabfall. Und Kravitz feiert Ende Mai runden Geburtstag.

