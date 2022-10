Goldbrauner Blumenkohl mit Miso-Dip

»Beim Fried Chicken sorgt das Einlegen des Huhns in Buttermilch eher dafür, dass das Hühnerfleisch zarter wird. Beim Blumenkohl bewirkt die ­Buttermilch vor allem einen feineren Geschmack und bekommt durch die Erdnussbutter natürlich auch eine Nussigkeit. Das passt sehr gut zu Kohl.«

Zutaten für 2 Personen: Für 4 Personen 1 Blumenkohl Blumenkohl

500 ml Buttermilch Buttermilch

100 g Erdnussbutter Erdnussbutter

1 Knoblauchzehe Knoblauch

30 g (ca.) Ingwer Ingwer

1 Bio-Zitrone (Zeste und Saft) Zitrone

Salz Salz

weißer Pfeffer aus der Mühle Pfeffer

etwas Cayennepfeffer (gemahlen) Pfeffer

Eiweiß von 4 Eiern Ei

300 g Pankomehl Paniermehl, Panko, Pankomehl

100 g Tapiokastärke Stärke, Tapioka

Sonnenblumenöl nach Bedarf (oder ähnliches Öl zum Frittieren) Öl Für die Miso-Vinaigrette

4 EL helle Misopaste Miso, Misopaste

6 EL Reisessig Essig

1 TL Zucker Zucker

1 EL Sojasauce Sojasauce

4 EL Olivenöl Öl

1 Bio-Limette (Zeste und Saft) Limette

Den Blumenkohl in mundgerechte Röschen zerteilen. Buttermilch mit Erdnussbutter verrühren und mit fein gehackter Knoblauchzehe, geriebenem Ingwer, Zeste und Saft einer Zitrone, Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken. In einer Schüssel mit den Blumenkohlröschen vermengen. Ab­gedeckt im Kühlschrank über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag den Blumenkohl durch ein Sieb gießen. (Die Buttermilch kann als Salatdressing weiterverwendet werden.) Die Eiweiße mit einem Schneebesen nur ein wenig verquirlen. Pankomehl mit Tapiokastärke auf einem Teller vermengen. Abgetropften Blumenkohl erst im angeschlagenen Eiweiß, dann im Panko-Stärke-Mix wenden. Öl auf etwa 170 Grad erhitzen, Blumenkohlröschen darin goldbraun frittieren. Anschließend auf Küchen­papier abtropfen lassen, mit ein wenig Salz, Pfeffer und Zitronenzeste nachwürzen. Für die Miso-­Vinaigrette alle Zutaten in einer Schüssel gut verrühren. Den Misodip zum Blumenkohl servieren.