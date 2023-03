Lauwarmer Frühjahrsklassiker

»Salate zählen zu den kalten Vorspeisen, dabei schmecken manche erst lauwarm so richtig gut. So auch dieser Frühlingsklassiker der französischen Küche, den ich gerne mit Estragon zubereite.«

Zutaten: Für 4 Personen 4 Eier Ei

4 Stangen Lauch Lauch

Salz Salz

2 Schalotten Schalotte

2 EL frischer Estragon (gehackt) Estragon

2 EL Dijon-Senf Senf

4 EL mildes Olivenöl Öl

2 EL Weißweinessig Essig

schwarzer Pfeffer (grob gemahlen) Pfeffer

Die Eier 7 Minuten kochen, kurz in kaltem Wasser abschrecken und schälen. Von den Lauchstangen die obere grüne Hälfte entfernen (evtl. im Gefrierfach für eine Brühe aufbewahren). Den Rest gut abbrausen, dabei darauf achten, dass alle Erde weggespült wird. Die Lauchstangen in einen Topf mit Deckel geben und in sehr wenig gesalzenem Wasser 8 bis12 Minuten (je nach Dicke der Stangen) zugedeckt dünsten. Sobald sich die Stangen beim Herausheben leicht biegen, haben sie den richtigen Garpunkt erreicht.

Währenddessen für die Vinaigrette die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. Die Schalotten und den gehackten Estragon mit Senf, Olivenöl, Essig, Pfeffer und Salz in einer Schüssel verrühren. Die Lauch­stangen der Länge nach halbieren und auf einer Platte anrichten. Die Eier ebenfalls halbieren und daneben platzieren. Den Lauch mit der Vinaigrette beträufeln und alles sofort mit frischem Baguette genießen.