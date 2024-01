Après-ski, aber besser

In Tirol duzt man sich ab 1000 Meter Höhe, im »Vaya-Resort« macht man das schon auf 800 Metern. »Wie hast du geschlafen?«, fragt die Kellnerin am Frühstückstisch. Was für eine Frage! Die gute Luft, das Skifahren, danach die Sauna, das Schwimmen im beheizten Außenpool, die Massage bei Sandor – fantastisch habe ich geschlafen.

In Skihotels läuft oft schlechte Musik, und man muss sich sputen, um vom Buffet nicht nur die Reste zu erwischen. Im »Vaya-Resort« aber werden Lachsröllchen, Muscheln, Rindersteaks und Hühnerbeine auch später am Abend nachgereicht, die Musik vom Band ist dezent, und Alex, der Manager, arbeitet mitunter auch als DJ im Haus. Zwei Niederländer haben die Hotelkette »Vaya« für skibegeisterte Landsleute gegründet, zwei Dutzend Dependancen gibt es mittlerweile in Salzburg und Tirol. In Fieberbrunn ist der Lift keine 500 Meter entfernt, und mit dem Skipass kommt man bis Saalbach-Hinterglemm und Leogang – 270 Pistenkilometer sind es und 100 Kilometer Loipe für Langläufer.

Es ist ein großes Hotel, 250 Zimmer, Apartments, Suiten, Chalets, Penthäuser, aber sie sind auf verschiedene Häuser verteilt und über Kellergänge verbunden. Die unterschiedlichen Zimmergrößen machen die unterschiedlichsten Gästekonstellationen möglich, weshalb man nicht nur Kleinfamilien begegnet. In den größeren Suiten und Chalets kann man kochen. Völlig atypisch für ein Skihotel: die Ruhe auf den Zimmern, ohne Autolärm von der Straße, auch ohne Krach von der Bar.

Vaya Fieberbrunn

Brunnau 30

6391 Fieberbrunn

Österreich

Tel. 0043/50/12 56 22

DZ ab 180 Euro/Nacht inkl. Frühstück.