Schmackhafter Vitamin-C-Knaller

»Mit Mangold wissen die meisten nicht viel anzufangen: Er ist bitter, Rezepte gibt es kaum. Dabei ist das Gemüse sehr gesund, ein richtiger Vitamin-C-Knaller. Diese Suppe ist einfach und schnell zu kochen – und durch die asiatischen Gewürze bekommt sie einen raffinierten Touch.«

Mangoldsuppe mit Curry und Kokos

Zutaten: Für 4 Personen 300 Gramm Mangold

1 rote Zwiebel Zwiebel

1 Lauchstange Lauch, Lauchstange, Porree

2 Esslöffel Pflanzenöl Öl, Pflanzenöl

50 Gramm Mandelblättchen Mandel

Salz

Cayennepfeffer (oder Chiliflocken) Cayennepfeffer, Pfeffer, Chili, Chiliflocken

4 Esslöffel Sesamöl (geröstet) Sesamöl

1 Esslöffel (gehäuft) mildes Currypulver Curry, Currypulver

600 Milliliter Gemüsebrühe (oder Fisch- oder Hühnerbrühe) Brühe, Gemüsebrühe, Fischbrühe, Hühnerbrühe

300 Milliliter Kokosmilch

4 Esslöffel Sojasauce

Pfeffer

Mangold gut waschen, die Stielenden abschneiden und entsorgen. Stiele keilförmig aus dem Blättern herausschneiden und in 1 x 1 cm große Stücke zerteilen. Blätter aufeinanderlegen und ebenfalls in 1 x 1 cm große Quadrate schneiden. Zwiebel schälen und nicht zu fein würfeln. Lauch putzen, waschen und das Weiße in ½ cm breite Scheiben schneiden (der grüne Teil wird für eine Gemüsebrühe aufbewahrt). Das Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen, darin die Mandelblättchen rösten, mit Salz und Cayennepfeffer würzen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

In einem Topf das Sesamöl erwärmen. Zwiebelwürfel, Lauch und Mangoldstiele darin bei mittlerer Hitze 5 Minuten anschwitzen. Mit Currypulver bestäuben, umrühren, dann mit Brühe ablöschen, Kokosmilch und Sojasauce hinzufügen. Bei erhöhter Hitze die Suppe einmal aufwallen lassen, die Mangoldblätter dazugeben und die Suppe bei geringer Hitze 5 Minuten ziehen lassen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Suppe in Teller schöpfen und mit den Mandelblättchen garniert servieren.