Der Kilo-Deal

»Meine Frau und ich werden im Dezember Eltern. Ich habe seit März 2020 bei einer Größe von 1,82 Metern leider von 75 Kilo auf 90 Kilo zugelegt. Ein Plus von 15 Kilo! Ich würde gern abnehmen, aber es müssen ja nicht gleich 15 Kilo sein. Meine Frau ist hingegen bei einer Größe von 1,75 Metern bei ihren recht schlanken 60 Kilo geblieben. Sie und ihr Frauenarzt gehen davon aus, dass sie mit Schwangerschaftsbauch auf etwa 75 Kilo kommen, sprich 15 Kilo ­zunehmen wird. Nun meinte meine Frau, dass wir beide eine Anstrengung und­ Herausforderung haben sollten: Ihre Zusatzkilos sollten meine Abnahmekilos werden. Wenn es klappt, würden wir zur ­Entbindung dasselbe auf die Waage bringen. Ist dieser Deal fair, und soll ich mich darauf einlassen?« Artur C., München

Ich habe schon lange von keinem ­netteren Deal mehr gehört. Ob Sie sich darauf einlassen sollen? Na, unbedingt! Man kann seiner Frau ruhig mal entgegenkommen, und warum nicht gleich 15 Kilo? Sie nimmt schließlich gerade das eine oder andere Kilo auf sich, um Ihnen beiden und so weiter. Muss ich ja nicht weiter ausführen. Und wenn Sie sich auf den Deal einlassen, hat ihre Schwangerschaft, so ungerecht diese Angelegenheit biologisch auch ist, etwas von Partners-in-crime. Du 15, ich 15. Klingt irgendwie nur fair. Dazu kommt, dass Sie ja abnehmen wollen, wenn auch nicht gleich die ganze Strecke. Aber überlegen Sie mal – sahen Sie im März 2020 so viel schlechter aus als jetzt? Wohl kaum. Warum also nicht einfach den ganzen Weg bis dort zurückgehen, wenigstens gewichtstechnisch?

Ein naher Verwandter von mir hat im vergangenen Jahr seine Ernährung, wie man beschönigend sagt, umgestellt, also vielmehr: komplett verändert. Und seit er so gut wie keine Kohlenhydrate mehr isst, zehn Kilo abgenommen. Das ging sogar ratzfatz, binnen weniger Wochen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gut der sich jetzt fühlt. Wirklich, wenn das so weitergeht, meldet er sich bald wieder bei den Bundesjugendspielen an. Falls Sie noch einen Grund brauchen, obwohl ich nach vielen Minuten angestrengten Nachdenkens wirklich kein Gegen-argument finde: Die Babyfotos, die Sie in alle Welt verschicken werden und die Ihr Kind sein ganzes erwachsenes Leben lang in irgendeiner besonderen Schublade aufbewahren wird, werden viel schöner aus­sehen, wenn Sie darauf wieder in alter Form zu sehen sind. Und das nicht, weil dick schlechter wäre als dünn, sondern weil es klingt, als hätten Sie sich während dieser vermaledeiten Pandemie etwas angefressen, was Ihnen nicht wirklich entspricht.

Pandemie is over, also weg damit.