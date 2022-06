Wo Sie 400 Grüntöne finden

Ich weiß nicht, wie viele Grüntöne Sie unterscheiden können. Aber laut dem Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung gibt es mehr als 400 verschiedene. Darunter: Smaragdgrün, Olivgrün, Flaschengrün, Schilfgrün und Maigrün. Warum erzähle ich das? Weil ich mit Ihnen wetten möchte, dass es einen Ort gibt, an dem Sie jeden einzelnen dieser 400 Töne finden können. Wenn nicht noch mehr.

Der Ort heißt »Locanda La Raia« und liegt im südlichen Piemont, zwischen Mailand und Genua, in der Nähe des kleinen Ortes Gavi. Ein jadegrünes Haus, das sich an einen terrassenförmigen Kräutergarten schmiegt, eingebettet in die sanft geschwungenen Kuppen der Weinberge. Es dauert eine Weile, ehe man die Grüntöne auseinander­halten kann: das türkisgrüne Leuchten des Pools, das Silbergrün der umstehenden Büsche und das Minzgrün des Oreganos. Früher war die Locanda eine Poststation, heute ist es ein Boutique-Hotel mit zwölf Zimmern und einem Restaurant, dessen Menü der vom ­Guide Michelin ausgezeichnete Koch Tommaso Arrigoni entworfen hat.

Die Physik sagt, dass Grün der Farbreiz sei, den das menschliche Auge wahrnimmt, wenn Licht mit einer spektralen Verteilung ins Auge fällt, bei der fast nur Wellenlängen zwischen ungefähr 490 und 570 Nanometern vorkommen. Aber ich versichere Ihnen: Wer in der »Locanda La Raia« war, braucht keine Physik. Der wird den einfachen Zauber, der sich hinter dieser komplizierten ­Definition verbirgt, auch so fühlen.

Foto: Paola Calamarà

Locanda La Raia

Località Lomellina 26, 15066 Gavi (AL)

Italien, Tel. 0039/­0143/64 28 60

DZ inkl. Frühstück und ­Snacks ab 250 Euro/Nacht.