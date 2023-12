Gleiches Recht für alle

Gibt man Kindern die Gelegenheit, ein Fantasiehotel zu malen, sieht man auf den Bildern oft: Rutschen von Stockwerk zu Stockwerk. Ein Schwimmbad auf dem Dach, oder zwei, oder drei, mit noch mehr Rutschen. Einen eigenen Raum mit Fußballtoren und Basketballkörben. Kletterzimmer. Werkstätten zum Malen, Töpfern, Hämmern. Ein Zimmer mit einer Playstation, das für Erwachsene verboten ist. All-you-can-eat-Buffets mit Burgern, Pizza, Nudeln. Und weil es Winter wird, verläuft direkt an diesem Fantasiehotel oben auf dem Berg natürlich eine Skipiste.

Die Zimmer sind modern, geräumig und mit viel Holz ausgestattet. Foto: Familiamus

Jetzt Achtung, bitte: Dieses Hotel gibt es in echt. Das »Familiamus« im Pustertal wurde erst im Dezember 2022 eröffnet, ein ambitioniertes Familienprojekt an einem der schönsten Flecken Südtirols. Das Haus versteht sich ausdrücklich nicht als »Kinderhotel«, sondern als »Familienhotel«, in dem alle Altersgruppen zu ihrem Recht kommen. Dieses Versprechen löst das »Familiamus« ein. Neben den zahllosen Indoor- und Outdoor-Vergnügungen für Kinder aller Altersklassen bietet das Hotel auch Erwachsenen jede Menge schöner Orte. Wer nicht rutschen mag, kann den Aufzug nehmen, wer keine Lust auf Burger hat, kann aus wirklich ausgezeichneten Menüs wählen. Das Hotel hat fünf Sterne, günstig ist es nicht. Aber durch das All-inclusive-Angebot relativiert sich der Zimmerpreis zumindest – es lohnt sich zu rechnen, was man in anderen guten Hotels an Nebenkosten hat. Hier ist nahezu alles im Preis inbegriffen, auch der Nachmittagskaffee oder der Wein am Abend.

Hotel Familiamus

Kösslergasse 5

39037 Meransen, Südtirol

Italien

Tel. 0039/0472/06 50 00

Übernachtung ab 300 Euro pro Person / Nacht (all-inclusive).