Grandios knackig und zart

Wo meine Freunde Andrea und Christopher mit ihren vier grünen Daumen die Erde berühren, sprießt bald ein Gemüseparadies von hier bis zum Horizont. So auch nach einem Umzug im Frühjahr dieses Jahres. Kohlrabi spielen gerade eine wichtige Rolle in den neuen Beeten, auch weil die Pflanzen so schön aussehen. Und weil frische Kohlrabi gleichzeitig so grandios zart, knackig und süß schmecken wie kaum ein anderes Gemüse, bereiten meine Freunde manchmal sehr minimalistische Vorspeisen daraus zu. So wie ein Kohlrabi-Carpaccio mit Minze und ein wenig Fetakäse – supereinfach und wunderbar sommerlich. Nur sollte der Kohlrabi eben so frisch wie möglich sein, die Süße verliert sich nach ein paar Tagen. Die Knolle muss nicht zwingend aus dem eigenen Beet kommen, aber eher vom Bauernmarkt als aus dem großen Supermarkt, wo die Reise vom Feld ins Regal schon viel zu lange dauert.



Die zweite Herausforderung – Minimalismus ist ja immer komplexer als es am Ende aussieht – besteht darin, den Kohlrabi in ziemlich dünne Scheiben zu schneiden. Die werden mit der Marinade dann biegsam und behalten trotzdem ihren schönen Biss. Ich habe einen Gemüsehobel verwendet, so konnte ich kreisrunde Scheiben schneiden. Mit einem scharfen Messer geht es aber genauso gut. Dafür würde ich den Kohlrabi halbieren oder sogar vierteln, damit er beim Schneiden nicht wegrutscht.

Kohlrabi-Carpaccio mit Feta und Minze

Zubereitungszeit 20 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kohl-Rezepte

Vegetarische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 kleine Kohlrabi Kohlrabi

1 Zitrone

100 Gramm Fetakäse Feta, Fetakäse

4 Stangen Minze

Olivenöl Salz

Pfeffer

Optional

1 Dose Sardinen Sardine

1. Kohlrabi schälen, zarte Blättchen aufheben, die Knollen in möglichst dünne Scheiben schneiden.



2. Zitronensaft auspressen, den Kohlrabi damit in einer Schüssel mischen, gleichzeitig mit Salz und Pfeffer würzen. Ein paar Minuten stehen lassen.



3. Fetakäse grob zerbröseln, die Minze zupfen. Kohlrabi auf Teller verteilen, mit Olivenöl beträufeln und mit Käse, Minze und Kohlrabiblättchen bestreuen.



Wer will stellt eine Dose mit zimmerwarmen Sardinen dazu und etwas Röstbrot ist auch gut.