Schneller Wolfsbarsch-Barbecue-Salat

Eigentlich wollte ich Ihnen dieses Rezept schon vor Wochen empfehlen. Doch dann lag plötzlich wieder Schnee im Garten, kein Gedanke an laue Grillabende mit Freunden. Dabei sind sie doch jetzt am schönsten, diese Abende, wenn die Sommergluthitze noch nicht brüllt. Ich finde es macht sowieso nur noch jetzt im Frühling wirklich Spaß zu grillen. Im Sommer finde ich es unnötig zusätzlich Hitze zu produzieren: purer Wahnsinn. Bye Bye BBQ. Doch genug gejammert. Angenommen Sie nutzen die vielen Feiertage im milden Frühjahr für einen entspannten Abend mit Freunden. Alle bringen was Schönes mit. Das trendige neue alkoholfreie Bier fließt in Strömen – dann bleibt mit etwas Glück zum Schluss noch etwas Grillgut übrig. Mit noch mehr Glück ist ein Fisch dabei – also gleich am Abend noch rauf auf den Grill, damit der Fisch nicht verdirbt und an einem der nächsten zwei Tage ein wunderbares Resteessen gezaubert. Grillfisch-Salat, es gibt kaum einen Salat der mehr erfrischt. Ein Geheimnis ist natürlich der schöne Fisch, das andere junger Ingwer. Es gibt die zarten Knollen ganzjährig, aber man muss sie ein bisschen suchen – im Asienladen oder auf dem Markt, selbst in Bayern gibt es inzwischen Ingwerbauern. Jungen Ingwer erkennen Sie an der hellen, zarten Haut und an grünen Triebansätzen. Er schmeckt sehr viel milder als die ausgewachsenen Knollen mit ledriger Haut. Sie können aus jungem Ingwer richtige Salate schnippeln, alles was Sie fürs aktuelle Rezept zu viel gekauft haben, pickeln, oder eben damit einem Grillfischsalat genau die richtige Menge Frühlingsfrische geben. Probieren Sie es aus.

P. S.: Kumquats eignen sich nicht nur für die besten aller Eispralinen, ein paar Kumquatscheiben können den Rhabarber im Grillfisch-Salat sehr gut ersetzen.

Wolfsbarsch-Barbecue-Salat

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Vimeo widerrufen und Seite neu laden doc-1ht6d7h3n0 Externer Inhalt: Vimeo Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Vimeo blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Zubereitungszeit 30 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Salat-Rezepte

Sommersalat-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 1 schöner roter Rhabarberstängel Rhabarber

100 g Gurke (ungefähr 1/4) Gurke

2 TL Zucker Zucker

1 Handvoll Rucola oder Frühlingswildkräuter Rucola

1 Handvoll Fenchelgrün oder Dill Fenchelgrün, Dill

2 Frühlingszwiebeln Frühlingszwiebel

½ Bio-Zitrone Zitrone 50 g junger (!) Ingwer (oder 20 g ausgewachsene Ingwerwurzel, also der »normale« Ingwer) Ingwer

2 TL helles Bio-Miso Miso

1 kleiner Schuss Fischsauce Fischsauce

1 TL Sesamöl (optional) Sesamöl

Salz, Pfeffer

3 EL Olivenöl

1 gegrillter Bio-Wolfsbarsch (oder ein anderer gegrillter Fisch, oder eine Räucherforelle) Fisch, Wolfsbarsch, Forelle

1. Rhabarber zuerst längs in 4 mm dicke Scheiben, dann in ebenso breite Streifen schneiden, schließlich quer würfeln. Mit dem Zucker marinieren. Gurke schälen, längs vierteln, das Kerngehäuse herausschneiden, dann die Stücke wie den Rhabarber würfeln, nicht marinieren.

2. Rucola, Kräuter und Frühlingszwiebeln waschen und trockenschleudern. die Kräuter zupfen, die Zwiebeln in feine Ringe schneiden. Die Zitronenschale hauchdünn abschälen, in feine Streifen schneiden. Den Saft auspressen mit Miso und Fischsauce cremig rühren, mit Salz und Pfeffer würzen (Vorsicht, Miso und Fischsauce sind schon salzig). Das Öl unterrühren.

3. Fisch von den Gräten lösen und locker zerpflücken, mit allen anderen Zutaten mischen und als kleine Vorspeise servieren.